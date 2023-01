Seit dem 1. Januar ist das neue Trinkwassergesetz in Kraft. Die Qualitätskontrollen werden verschärft, der Zugang zu Trinkwasser verbessert.

Trinkwassergesetz

Luxemburg verbraucht 120 Millionen Liter Trinkwasser pro Tag

Michèle GANTENBEIN Seit dem 1. Januar ist das neue Trinkwassergesetz in Kraft. Die Qualitätskontrollen werden verschärft, der Zugang zu Trinkwasser verbessert.

Am 1. Januar, also vor zwölf Tagen, ist das neue Trinkwassergesetz in Kraft getreten. Dem Gesetz zugrunde liegt eine europäische Direktive, die ihrerseits auf die europäische Bürgerinitiative „Right2Water“ aus dem Jahr 2013 zurückgeht, „die von 1,8 Millionen Menschen unterzeichnet worden war und gefordert hatte, dass die Trinkwasserversorgung in öffentlicher Hand bleiben muss und alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben sollten“, erklärte Umweltministerin Joëlle Welfring (Déi Gréng) am Donnerstag bei der Vorstellung des Gesetzes.

Die erfolgreiche Petition führte zu einer Überarbeitung der Trinkwasserdirektive und es wurden eine Reihe von Änderungen eingeführt, die den Zugang zu sauberem Trinkwasser verbessern und die Kontrolle der Trinkwasserqualität verschärfen.

Auch auf der Ebene der Haushalte kann es aufgrund von veralteten Leitungen zu Wasserverschmutzungen kommen. Tom Schaul, Umweltministerium

Neue Qualitätsnormen

Zu den wichtigsten Änderungen zählt die verpflichtende Einführung eines risikobasierten Ansatzes, mit dem Ziel, die Qualität des Wassers in der gesamten Versorgungskette zu kontrollieren und zu überwachen. Tom Schaul vom Umweltministerium zufolge gibt es drei Ebenen, die ein Risiko für die Wasserqualität darstellen können. So kann es zu einer Schadstoffbelastung (Nitrate, Rückstände von Pflanzenschutzmitteln usw.) im Einzugsgebiet des Stausees oder von Quellen und Bohrungen kommen. Andere Faktoren sind veraltete öffentliche Trinkwasserinfrastrukturen (Leitungen, Wasserbehälter), „aber auch auf der Ebene der Haushalte kann es aufgrund von veralteten Leitungen zu Wasserverschmutzungen kommen“, so Tom Schaul.

Die Vorab-Analyse dient dazu, die Risiken aufzuzeigen und präventive Maßnahmen zu ergreifen. Obwohl die Länder bis 2029 Zeit haben, die Verpflichtungen umzusetzen, hat Luxemburg Tom Schaul zufolge bereits mit den Risiko-Analysen in den Trinkwasserschutzzonen und bei den öffentlichen Versorgungsinfrastrukturen begonnen.

Infolge der wissenschaftlichen Entwicklung wurden neue Parameter eingeführt und Grenzwerte von Substanzen (Bleigehalt zum Beispiel) angepasst. Da immer wieder neue Substanzen im Wasser festgestellt werden, sind die Länder verpflichtet, eine regelmäßige Kontrolle dieser Substanzen durchzuführen – unabhängig von ihrem gesundheitlichen Risiko.



Trinkwasserbrunnen im öffentlichen Raum

Die Länder müssen Maßnahmen ergreifen, um den öffentlichen Zugang zu Trinkwasser zu verbessern, und sicherstellen, dass an öffentlichen Plätzen Trinkwasserbrunnen bereitgestellt werden. In öffentlichen Gebäuden und Verwaltungen muss Trinkwasser zur Verfügung gestellt werden. Des Weiteren will man noch etwas nachlegen, damit in den Restaurants und Kantinen Leitungswasser angeboten wird, wobei dies weiterhin auf freiwilliger Basis stattfinden soll, wie Joëlle Welfring erklärte.



In Bezug auf die Materialien, die in Kontakt mit dem Trinkwasser sind, dürfen die Länder ausschließlich Materialien verwenden, die den Schutz der Gesundheit garantieren. Die Wasserversorger sind zudem gesetzlich verpflichtet, die Verbraucher über die Trinkwasserqualität und Versorgungssicherheit zu informieren. Letzten Endes sollen auch Maßnahmen ergriffen werden, die den Trinkwasserverbrauch reduzieren.

Trinkwasserverluste sind nicht zu vermeiden. Jean-Paul Lickes, Direktor der Wasserverwaltung

120 Millionen Liter Wasser pro Tag

Luxemburg hat einen täglichen Trinkwasserverbrauch von 120.000 Kubikmeter, das sind 120 Millionen Liter Wasser pro Tag und knapp 190 Liter pro Person und Tag. Die Gruppe mit dem größten Verbrauch (60 Prozent) sind die Haushalte. 23 Prozent des Verbrauchs geht auf das Konto der Industrie und des Dienstleistungssektors und neun Prozent auf das Konto der Landwirtschaft. Das Trinkwasser stammt je zur Hälfte aus Quellen und aus aufbereitetem Stauseewasser, wie Umweltministerin Joëlle Welfring erklärte. Drei Prozent ihres Budgets gäben die Haushalte für Trinkwasser aus.

Ein Teil des aufbereiteten Trinkwassers kommt nicht beim Endverbraucher an, sondern versickert in der Erde. Schuld sind undichte Wasserleitungen, beispielsweise. „Verluste sind nicht zu vermeiden“, sagte der Direktor der Wasserverwaltung, Jean-Paul Lickes. Allerdings liege der Verlustanteil in Luxemburg unter zehn Prozent und sei damit im Vergleich zu anderen Ländern mit 20 bis 25 Prozent Verlust recht gering.

Verantwortlich für die Trinkwasserversorgung sind die Gemeinden und die Gemeindesyndikate. Auf sie kommen eine neue Aufgabe zu: Sie müssen analysieren, ob, wie viel und wodurch Wasser verloren geht. Auf diese Weise sollen größere Wasserverluste, aber auch gesundheitliche Risiken für die Verbraucher vermieden werden.

Die Gemeinden wurden während zwei Jahren aktiv in die Ausarbeitung des Gesetzestextes eingebunden. Das sagte nicht nur die Umweltministerin, sondern auch Syvicol-Präsident Emile Eicher (CSV). Er lobte die konstruktive Zusammenarbeit mit dem Ministerium und den anderen Akteuren und regte an, generell einen solchen Austausch bei der Ausarbeitung von Gesetzen zu pflegen. „So kann man konkrete Probleme angehen und Lösungen suchen, bevor der Text verfasst wird.“

Die Energiekosten werden nicht eins zu eins umgelegt, sodass die Verbraucher keine extreme Preissteigerung zu erwarten haben. Umweltministerin Joëlle Welfring, Déi Gréng

Zuständig für die Wasseraufbereitung ist die Association luxembourgeoise des services d'eaux (Aluseau). Sie führt die Risikoanalysen durch und lässt mehr als 6.500 Wasserproben im Jahr untersuchen - mehr als gesetzlich vorgeschrieben. Ziel sei es, eine gute Trinkwasserqualität zu garantieren, sagte Aluseau-Präsident Georges Kraus. Er teilte mit, dass die neue Sebes-Anlage mit einer Kapazität von 110.000 Kubikmetern dieses Jahr fertiggestellt und die alte Anlage nicht mehr in Betrieb genommen werde.

Energiekosten verteuern Wasserpreis

Wegen der steigenden Energiepreise steigen auch die Kosten für die Wasseraufbereitung. „Diese Kosten werden aber nicht eins zu eins umgelegt, sodass die Verbraucher keine extreme Preissteigerung zu erwarten haben“, erklärte die Umweltministerin. Georges Kraus zufolge machten die Energiekosten vor der Preissteigerung fünf Prozent des Budgets der Aluseau aus, „jetzt sind es 25 Prozent“. Die neue Sebes-Anlage aber sei energieeffizienter. Kraus erwartet bei der neuen Anlage eine Reduzierung der Energiekosten um zehn Prozent im Vergleich zur alten Anlage.

