Wie können 2.586 Quadratkilometer effizient genutzt werden? Die Abgeordneten nehmen sich 60 Minuten Zeit, um diese Frage zu erörtern.

Politik 2 Min.

Landesplanung

Luxemburg und sein enormer Flächenverbrauch

Marc SCHLAMMES Wie können 2.586 Quadratkilometer effizient genutzt werden? Die Abgeordneten nehmen sich 60 Minuten Zeit, um diese Frage zu erörtern.

„Jedes Jahr wird in Luxemburg die Fläche von 240 Fußballfeldern verbraucht.“ Als Claude Turmes (Déi Gréng) ans Rednerpult tritt, resümiert er in einem Satz die Herausforderung, die auf die Landesplanung wartet: Luxemburg muss weniger Land versiegeln, was das neue Programme directeur auch vorsieht, mit dem Endziel null bis 2050 (siehe Kasten).

Wir wollen keinen ideologisch verordneten Baustopp durch die Hintertür. Gilles Roth, Co-Fraktionschef der CSV

Weniger versiegeln sei nicht gleichbedeutend mit weniger bauen, ist der Landesplanungsminister bestrebt, unter anderem das Szenario zu entkräften, dass ländliche Gemeinden als Freilichtmuseen enden, in die der Sonntagsausflug der Städter hinführt.

Claude Turmes: „Mit der Natur gibt es nichts zu verhandeln“ Dass ein Minister einen Oppositionspolitiker beglückwünscht, kommt eher selten vor. Weshalb er das tut, erklärt Landesplanungsminister Claude Turmes im Interview.

Dieses Szenario schildert eingangs der aktuellen Stunde zur Landesplanung CSV-Sprecher Gilles Roth. Der Co-Fraktionsvorsitzende der Christlich-Sozialen warnt vor einem Ausbluten des ländlichen Raumes: „Wir wollen keinen ideologisch verordneten Baustopp durch die Hintertür.“ Ein Dorn im Auge sind der größten Oppositionspartei die sogenannten Versiegelungsfaktoren für die Kommunen; dadurch will das Programme directeur erreichen, dass die Versiegelung bis 2035 auf 25 Ar pro Tag sinkt. Roth hingegen wirft die Frage auf, inwieweit diese Vorgaben vereinbar sind mit der kommunalen Autonomie, dem sektoriellen Leitplan für den Wohnungsbau und verfassungsrechtlichen Bestimmungen.



Die Planungshoheit der Gemeinden

Minister Turmes wiederum sieht weder die kommunale Autonomie noch deren Planungshoheit infrage gestellt. Für ihn stehen die Gemeinden aber auch in der Verantwortung, weniger Fläche zu versiegeln. Turmes weist auch auf zwei Bereiche hin, wo dies ohne weiteres durch eine effiziente und multifunktionelle Nutzung geschehen kann: In bestehenden Wohnvierteln, die neu erschlossen werden, und bei der Neunutzung von bereits versiegelten Flächen wie beispielsweise Industriebrachen.

Mouvement écologique warnt vor Trugschluss Mit der neuen Gebrauchsanweisung für die Landesplanung zeigt sich der Mouvement écologique zufrieden. Wären da bloß nicht die Erfahrungen der Vergangenheit.

Zufrieden ist der Grünen-Politiker mit dem überparteilichen Konsens über die demografische und wirtschaftliche Dynamik Luxemburgs. Einzig die ADR schert hier aus. Fred Keup fordert eine Abkehr vom „unkontrollierten Wachstum“; sollten Lebens- und Wohnqualität erhalten bleiben, dürfe die Frage nicht lauten, wie Wachstum organisiert werde, sondern ob Wachstum überhaupt benötigt werde.

Stichwort Programme directeur Das Programme directeur ist eine Art Gebrauchsanweisung für die Landesplanung. Das Dokument, das Ressortminister Claude Turmes (Déi Gréng) im Herbst auf den Instanzenweg schickte, soll das bestehende Programm aus 2003 ablösen und setzt sich zwei zeitliche Ziele: 2035 und 2050. Turmes geht bis dahin von einem Bevölkerungszuwachs auf 826.700 und 1,026 Millionen Einwohner aus; die Zahl der Beschäftigten soll auf 614.600 und 764.600 (darunter 382.000 Grenzgänger) anwachsen. Damit dieses Wachstum nachhaltig eingebettet wird, soll der Bodenverbrauch bis 2050 auf null reduziert werden, schon in zwölf Jahren soll er auf 0,25 Hektar pro Tag reduziert werden. Aktuell sind 456 Hektar für Gewerbeflächen und rund 5.000 Hektar im Bauperimeter ausgewiesen, um das demografische und wirtschaftliche Wachstum zu gewährleisten.

Kritisch äußert sich auch Marc Goergen. Der Pirat bezeichnet das Programme directeur zwar als „Bibel der Raumplanung“ – vieles werde jedoch nicht beherzigt, weil die Entwicklung stets durch die „ökonomische Brille“ betrachtet werde.

Wie eine Operation am offenen Herzen Luxemburg wächst und wächst. Die Landesplanung soll dieses Wachstum in geordnete Bahnen lenken. Das ist der Wunsch. Die Wirklichkeit ist oft eine andere.

Als einen positiven Aspekt des Programme directeur hebt Semiray Ahmedova (Déi Gréng) die Einbeziehung der Großregion hervor: Acht Regionen/Gemeinden aus dem benachbarten Grenzgebiet werden in die räumliche Entwicklung einbezogen.

Von sozialistischer Seite plädiert Cecile Hemmen dafür, dass die rezenten Erfahrungen aus der Pandemie bei der künftigen Ausrichtung der Landesplanung berücksichtigt werden. Der Stellenwert für eine gesunde Umwelt habe zugenommen, die Digitalisierung müsse stärker genutzt werden und das Homeoffice habe einen beachtlichen Impakt auf die Mobilität gehabt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.