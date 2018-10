In der westlichen Welt werden nationalistische Diskurse salonfähig. In Luxemburg, dem Land mit der größten Ausländerdichte in der EU ist die Frage nach der nationalen Identität in der politischen Mitte angekommen.

Politik 5 Min.

Luxemburg und die Identität

Jonathan PONCHON In der westlichen Welt werden nationalistische Diskurse salonfähig. In Luxemburg, dem Land mit der größten Ausländerdichte in der EU ist die Frage nach der nationalen Identität in der politischen Mitte angekommen.

Let's make it happen! „Es sind die Geschichten und Persönlichkeiten seiner Menschen sowie seine gesellschaftliche Entwicklung, die den einzigartigen Charakter Luxemburgs und die gemeinsamen Werte von Zuverlässigkeit, Dynamik und Offenheit bestimmen.” Mit diesen Worten erklärt das Wirtschaftsministerium seine Nation-Branding-Kampagne. Es spricht dabei von Offenheit, in einer Zeit, in der US-Präsident Donald Trump seine Rede bei den Vereinten Nationen für ein Bekenntnis zur Nationalstaatlichkeit nutzt ...