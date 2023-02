Die Regierung stellt der Krisenregion in einer ersten Phase knapp eine Million Euro für humanitäre Hilfe zur Verfügung.

Verheerendes Beben

Luxemburg stellt Soforthilfe für Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien bereit

(LW) – Luxemburg stellt nach dem Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet knapp eine Million Euro für humanitäre Hilfe zur Verfügung. Das teilt das Außenministerium am Donnerstagabend mit. Es handle sich um die „erste Phase“ der Unterstützung, die verschiedenen Partnern in der Krisenregion zugutekommen soll.

Im Detail wird die Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Maßnahmen des Außenministeriums einen finanziellen Beitrag von 500.000 Euro über die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften (IFRC) bereitstellen. Außerdem unterstützt das Großherzogtum den Disaster Response Emergency Fund (DREF) der IFRC, der bereits drei Millionen Schweizer Franken als Reaktion auf die Katastrophe zur Verfügung gestellt hat, sowie den Zentralen Interventionsfonds für humanitäre Notfälle (CERF) der Vereinten Nationen.

Im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit ist auch eine Unterstützung für verschiedene luxemburgische humanitäre NGOs vorgesehen, um diese „in ihren Bemühungen zu unterstützen, die unmittelbaren Bedürfnisse der von den Erdbeben betroffenen Bevölkerung zu decken“. Handicap International Luxembourg, Care Luxembourg und die Fondation Caritas Luxembourg hätten bereits angekündigt, Vorschläge für Nothilfeprojekte einzureichen.

Darüber hinaus wird nun auch ein zweites Gerät der mobilen Satellitentelekommunikationsplattform emergency.lu in der türkischen Provinz Haya eingesetzt. Dieses wurde den belgischen Rettungsteams zur Verfügung gestellt. Luxemburg wäre auch bereit, zusätzliche Systeme einzusetzen, so die Regierung in der Pressemitteilung.

Spenden für die Erdbeben-Überlebenden Nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Nordsyrien haben mehrere luxemburgische Hilfsorganisationen Maßnahmen zugunsten der Überlebenden eingeleitet. Die Bandbreite reicht von der Überweisung von Soforthilfen an lokale Partnerorganisationen über die Entsendung humanitärer oder medizinischer Experten bis zur Spende medizinischer Notfallausrüstungen oder Hilfspakete. Auf den folgenden Spendenkonten können Sie die Arbeit der Hilfsorganisationen unterstützen: Caritas Luxembourg: Vermerk „Erdbeben“, LU34 1111 0000 2020 0000

Vermerk „Erdbeben“, LU34 1111 0000 2020 0000 Croix-Rouge luxembourgeoise: Vermerk „Séisme Turquie/Syrie“, LU52 1111 0000 1111 0000

Vermerk „Séisme Turquie/Syrie“, LU52 1111 0000 1111 0000 CARE Luxembourg: Vermerk „Nothilfe Türkei/Syrien“, LU85 0019 2955 6050 3000

Vermerk „Nothilfe Türkei/Syrien“, LU85 0019 2955 6050 3000 Unicef Luxembourg: Vermerk „Séismes Syrie“, LU38 1111 0000 1818 0000

Vermerk „Séismes Syrie“, LU38 1111 0000 1818 0000 Médecins Sans Frontières Luxembourg: Vermerk „Fonds d’urgence“,

Vermerk „Fonds d’urgence“, LU75 1111 0000 4848 0000

ADRA Luxembourg: Vermerk „Turquie/Syrie“, LU59 1111 2415 8656 0000

Vermerk „Turquie/Syrie“, LU59 1111 2415 8656 0000 Handicap International Luxembourg: Vermerk „Séisme“, LU47 1111 0014 2062 0000

Vermerk „Séisme“, LU47 1111 0014 2062 0000 Médecins du Monde: Vermerk „Urgence Turquie/Syrie“, LU75 0020 0100 0005 0700

