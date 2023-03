Luxemburg stärkt seine Präsenz im Weltall

Mit dem Satellitenprogramm „Medium Earth Orbit Global Services“ erweitert Luxemburg seine Verteidigungsanstrengungen im Weltall.

Marc SCHLAMMES Mit dem Satellitenprogramm "Medium Earth Orbit Global Services" erweitert Luxemburg seine Verteidigungsanstrengungen im Weltall.

Luxemburg will in seiner Verteidigungspolitik ein weiteres Satellitenkapitel schreiben. „Medium Earth Orbit Global Services“ (MGS) lautet das Satellitenprogramm, in das sich das Land in den kommenden zehn Jahren mit 195 Millionen Euro einkaufen will. Den entsprechenden Gesetzentwurf hat Ressortminister François Bausch (Déi Gréng) dieser Tage in der Abgeordnetenkammer eingereicht.

Das Engagement ist zum einen die Folge der veränderten internationalen Sicherheitslage durch den russischen Überfall auf die Ukraine. Zum anderen schreiben sich die 195 Millionen Euro ein in das Bestreben der Regierung, den nationalen „effort de défense“ zu verbessern und bis 2028 ein Prozent zu erreichen (die NATO verlangt von ihren Mitgliedern sogar Anstrengungen von zwei Prozent).

Das MGS-Projekt entspricht der dualen Nutzung – militärisch und zivil -, die die Regierung mit ihren Investitionen in der Verteidigungspolitik verfolgt. Gemeinsam mit den Vereinigten Staaten sichert sich Luxemburg Kommunikationskapazitäten bei der in Betzdorf ansässigen SES und deren Satellitenensemble „O3b mPower“. Dabei wird Luxemburg für die Vergabe der Kapazitäten verantwortlich sein und kann von seinen Kunden Informationen über die Art der Nutzung einfordern; SES seinerseits verwaltet den Betrieb.

Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit SES sammelt die Regierung schon seit 2018 und dem Kommunikationssatelliten GovSat-1, der im Rahmen einer privat-öffentlichen Partnerschaft von LuxGovSat betrieben wird.

Negative Schlagzeilen bescherten die Weltallbestrebungen von Blau-Rot-Grün jüngst mit dem Beobachtungssatelliten LUXEOSys. Aufgrund einer finanziellen Fehleinschätzung musste das Investitionsvolumen vor drei Jahren von ursprünglich 170 Millionen Euro um 139 Millionen Euro erhöht werden. Zudem war LUXEOSys Gegenstand eines kritischen Spezialberichts des Rechnungshofes.

