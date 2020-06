Der friedliche Protest vor der amerikanischen Botschaft in Luxemburg-Stadt begann um 14 Uhr. Viele sind dem Aufruf von "Lëtz Rise Up" gegen Rassismus gefolgt.

Luxemburg-Stadt: Demonstranten vor der amerikanischen Botschaft

(SC) - Minneapolis, New York, London, Paris - und nun auch Luxemburg. Der gewaltsame Tod des schwarzen Amerikaners George Floyd schlägt weltweit hohe Wellen. Der starb am 25. Mai in Minneapolis, nachdem ein weißer Polizeibeamte ihm fast neun Minuten lang das Knie gegen den Hals gedrückt hatte, und ihm damit die Luft zum Atmen nahm. Drei weitere Polizeibeamte standen untätig daneben. Ein Augenzeuge filmte die letzten Minuten des Afroamerikaners, in dem Floyd die Beamten immer wieder anflehte, von ihm abzulassen. "Ich kann nicht atmen!", hörte man in den bedrückenden Aufnahmen immer wieder.

"I can't breathe" hat sich in der globalen Protestwelle zum geflügelten Satz gewandelt. Auch in Luxemburg sah man auf der Demonstration am Freitagnachmittag vor der amerikanischen Botschaft Plakate mit der Aufschrift. Die gemeinnützige Organisation "Lëtz Rise Up" hatte zu der Demonstration gegen Rassismus und Polizeigewalt aufgerufen und mehr als 1000 Demonstranten folgten ihm - trotz Corona und Regen.

"Wir hoffen, dass dieser Moment Veränderung bringen wird. Wir brauchen die Hilfe von euch allen, um sie in die Tat umzusetzen", so "Lëtz Rise Up" in einem Beitrag auf Facebook. Dort rief die Organisation die Demonstranten auch zur Einhaltung der Hygienevorschriften ein - Maskenpflicht und ein Mindestabstand von zwei Metern. Auf die Einhaltung sollen Freiwillige vor Ort achten. Auch die Polizei war am Freitagnachmittag zur Stelle.

Der amerikanische Botschafter in Luxemburg, J. Randolph Evans, reagierte in einer Mitteilung auf die Proteste vor der Botschaft und wandte sich darin direkt an die Demonstranten: "Ich habe euch gehört und danke euch für die friedlichen Proteste, die es anderen ermöglichen, euch ebenfalls zu hören. Wir, als amerikanische Bürger, müssen unsere Anstrengungen als Individuen und als eine Nation fortsetzen und auf eine vollkommenere Gemeinschaft hinarbeiten, um die unantastbaren Versprechen, die wir uns in der Konstitution gegenseitig gegeben haben, gleichberechtigt und komplett umzusetzen."

Eine der Bedenken, die die Organisatoren der Demonstration hatte, die antirassistische und feministische Lëtz Rise Up ASBL, bewahrheitete sich jedoch nicht. Andere Organisationen wollten die Kundgebung dazu nutzen um auf den Nahostkonflikt aufmerksam zu machen. Noch am Donnerstag versendete die ASBL, eine Pressemitteilung, bei der sie unterstrichen, dass sie gegen strukturellen Rassismus in der amerikanischen Gesellschaft protestieren.

Auch wenn die Kundgebung vor der US-Botschaft stattfand, erinnerte die Präsidentin von Lëtz Rise Up, Sandrine Gashonga, in einer Ansprache die Demonstrationsteilnehmer daran, dass es auch strukturellen Rassismus in Europa gibt, davon sei Luxemburg nicht ausgeschlossen. „Menschen mit schwarzer Hautfarbe sind im Großherzogtum, bei der Arbeits- und Wohnungssuche immer wieder Opfer von Diskriminierungen,“ so Gashonga.

