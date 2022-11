Luxemburg liefert Fahrzeuge vom Typ Hummer an Ukraine

Die luxemburgische Armee beteiligt sich ab 2023 an zwei neuen internationalen Missionen. Unter anderem geht es um die Unterstützung der Ukraine.

(lm) – Zwei neue internationale Missionen stehen ab kommendem Jahr auf der Agenda der luxemburgischen Armee, wie die Direction de la défense mitteilt. Dabei handelt es sich um NATO-Aktivitäten in Rumänien sowie um die EU-Mission für militärische Assistenz in der Ukraine.

Bislang hat das Großherzogtum die Ukraine mit Ausrüstung im Wert von etwa 75 Millionen Euro unterstützt, das entspricht 16 Prozent des diesjährigen Verteidigungsbudgets. Wie es in der Mitteilung heißt, würde Luxemburg dem Land unter anderem Fahrzeuge vom Typ Hummer zur Unterstützung zukommen lassen. Dies teilt auch Verteidigungsminister François Bausch via Twitter mit.

Neu sei zudem die Beteiligung an der Mission EUMAM Ukraine ab 2023. Ein Soldat der luxemburgischen Armee soll in diesem Zusammenhang während zwei Jahren einen Posten in Deutschland übernehmen. Zudem sei vorgesehen, in puncto Trainingsaktivitäten enger mit der belgischen Armee zusammenzuarbeiten.

Bei der Mission in Rumänien werden während 28 Monaten in Rotation 25 Posten besetzt.





