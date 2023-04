Geht es nach dem Bürgermeister von Cattenom, sollen auf dem Standort zwei weitere Atommeiler der neuen Generation errichtet werden.

Zwei neue Atommeiler in Cattenom

Luxemburg ist gegen die Erweiterung des Atomkraftwerks Cattenom

Michèle GANTENBEIN Geht es nach dem Bürgermeister von Cattenom, sollen auf dem Standort zwei weitere Atommeiler der neuen Generation errichtet werden.

Der Bürgermeister von Cattenom, Bernard Zenner, hatte sich Ende Februar in den französischen Medien für den Bau von zwei Reaktoren der neuen Generation (EPR-Reaktoren) in Cattenom ausgesprochen. Das hat Luxemburg auf den Pan gerufen und die beiden liberalen Abgeordneten Gusty Graas und Max Hahn veranlasst, sich bei der Regierung nach deren Einschätzung zu dem Vorhaben des Bürgermeisters zu erkundigen.

In seiner Antwort ließ Energieminister Claude Turmes (Déi Gréng) die Abgeordneten wissen, dass die Regierung gegen Kernkraft und somit auch gegen den Bau von zwei EPR-Reaktoren auf dem Standort Cattenom sei und dass sie den französischen Autoritäten ihren Standpunkt regelmäßig mitteile.

Auf die Frage, wie wahrscheinlich eine Erweiterung des Atomkraftwerks in Cattenom sei, meinte Turmes, dazu habe die Regierung momentan keine Informationen. Man verfolge die Diskussionen in Frankreich aber sehr aufmerksam.

Anlässlich einer Sitzung der „Commission mixte franco-luxembourgeoise de sécurité nucléaire“ im Juni 2022 habe Luxemburg die Vertreter der französischen Behörde für nukleare Sicherheit (Autorité de sûreté nucléaire) auf die Möglichkeit einer Erweiterung des Atomkraftwerks Cattenom angesprochen, und als Antwort bekommen, es sei kein Genehmigungsantrag für die Errichtung von EPR-Reaktoren gestellt worden. Die Regierung bleibe wachsam und werde nicht zögern, bei der französischen Regierung zu intervenieren, falls dies erforderlich sein sollte, so Turmes.

Keine gemeinsamen Projekte im Bereich erneuerbare Energien

Laut dem Minister gibt es derzeit keine gemeinsamen Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien mit Frankreich. Luxemburg habe den französischen Behörden ein gemeinsames Projekt zur Förderung erneuerbarer Energien in der Grenzregion vorgeschlagen. Allerdings hätten die Gespräche zu keinem Ergebnis geführt. Turmes gibt in dem Zusammenhang aber auch zu bedenken, dass Frankreich erst vor Kurzem beschlossen habe, die Entwicklung erneuerbarer Energien voranzutreiben. Der Energieversorger Enovos habe seine Aktivitäten in Richtung Grand-Est ausgeweitet und ein Team zur Entwicklung von Projekten im Bereich erneuerbare Energien eingesetzt.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte sich in der EU dafür stark gemacht, Atomkraft als nachhaltige Energieform einzustufen und Anfang Februar angekündigt, dass in Frankreich neben Windparks und Solaranlagen bis 2050 auch 14 neue Atomkraftwerke gebaut werden sollten.

