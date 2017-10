(BB) - Er sei ein Junge aus der Großregion, sagt Dr. Ulf Nehrbass. In Rheinland-Pfalz ist der promovierte Forscher in molekularer Biologie aufgewachsen. Dann zog es ihn an die Uni Rockefeller in New York und bis nach Korea, wo er fürs "Institut Pasteur" ein Labor aufbaute. Nun etabliert er sich beruflich in Strassen als neuer Generaldirektor des Luxembourg Institut of Health (LIH).

In der Grundlagenforschung über Krebs- und Parkinson-Erkrankungen weise Luxemburg ganz gute Leistungen auf, zeigt sich Nehrbass begeistert. Es möge zwar etwas an Tiefe fehlen, weil die Forschungszentren nicht über die gleichen Personalmittel verfügen wie ausländische Einrichtungen, doch das Potenzial sei vielversprechend.



Potenzial in der personalisierten Medizin



"Luxemburg ist aufgeschlossen, flexibel und innovativ. Im Datenbereich wurde viel Vorarbeit geleistet und die Reaktivität der Entscheidungsträger unterstützt eine Forschungsarbeit, die den Patienten zugute kommt", so der neue LIH-Generaldirektor im Gespräch mit der Presse.



Schwerpunkt von Nehrbass' Arbeit wird ein „Bed to Bench to Bed“-Kreislauf sein. Sprich eine klinische Forschung am Patientenbett, so dass Therapien gezielt auf individuelle Bedürfnisse und Merkmale des Patienten ausgerichtet werden.

"Wir wollen mit einer personalisierten Medizin dafür sorgen, dass jeder Patient, die für ihn am besten geeignete Therapie, mit dem richtigen Mittel und zum richtigen Zeitpunkt, erhält", sagt auch Gesundheitsministerin Lydia Mutsch.



Dr. Nehrbass folgt als Generaldirektor auf Dr. Catherine Larue, die das Amt bisher stellvertretend ausübte. Dr. Larue sich nun wieder der angegliederten Biobank widmen.



Das Luxembourg Institute of Health ist 2015 aus dem ehemaligen CRP-Santé entstanden. Der Haushalt der öffentlichen Einrichtung beläuft sich auf eine staatliche Dotation von 30,6 Millionen Euro. Hinzu kommen noch weitere Mittel von Forschungsaufträgen.