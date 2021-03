Luxemburg hilft Portugal: Ärztin berichtet über Corona-Notlage

Modesta Dargeviciute half in Portugal zwei Wochen lang auf einer Covid-Station aus. Die Ärztin schildert, wie sie den Einsatz erlebte.

Der Medienhype in Portugal war riesig: Luxemburg schickte am 14. Februar für zwei Wochen eine Intensivmedizinerin und eine Krankenschwester an das Regionalkrankenhaus in Évora, anderthalb Stunden von Lissabon, um auf der Covid-Station auszuhelfen. Seit Mitte Januar wurde man dort überrannt von Covid-Patienten, denn Portugal hatte über Weihnachten die Regeln stark gelockert – ein fataler Fehler aus gesundheitspolitischer Sicht.

Eine stundenlange Pressekonferenz in Präsenz der portugiesischen Gesundheitsministerin Marta Temido, vier Kamerateams und jeden Tag andere Medien, die um Interviews baten: Luxemburgs Geste der Solidarität sorgte dort für großes Aufsehen ...