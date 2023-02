Am 14. Februar hat Luxemburg alle Ressourcen verbraucht, die die Erde ihm in einem Jahr zur Verfügung stellt.

Overshoot Day

Luxemburg hat seine Ressourcen für 2023 verbraucht

Am 14. Februar hat Luxemburg alle Ressourcen verbraucht, die die Erde ihm in einem Jahr zur Verfügung stellt.

Luxemburg ist weltweit Spitzenreiter im Ressourcenverbrauch. Wie 2022 hat Luxemburg auch dieses Jahr am 14. Februar alle natürlichen Ressourcen verbraucht, die der Planet innerhalb eines Jahres wiederherstellen kann. Damit liegt Luxemburg an zweiter Stelle weltweit nach Katar (10. Februar) und europaweit an erster Stelle.

Kleben nervt und bringt nichts, der Rest bringt nur nichts Luxemburg verprasst seine Ressourcen schneller als fast alle anderen Länder. Warum nur interessiert uns das nicht?

An dritter Stelle weltweit (13. März) liegen Kanada, die USA und die Vereinigten Arabischen Emirate, gefolgt von Australien (23. März). In Europa liegt Belgien an zweiter Stelle (26. März). Unser Nachbar Deutschland erreicht seinen Overshoot Day am 4. Mai und Frankreich am 5. Mai. Würden alle Länder so leben wie Luxemburg, bräuchte die Menschheit acht Erden, um den Ressourcenbedarf zu decken.

Zur Einordnung: Der sogenannte „Earth Overshoot Day“, also der Tag, an dem durchschnittlich die gesamte Erde ihre Ressourcen verbraucht hat, lag 2022 am 28. Juli.



Der Overshoot Day wird vom Global Footprint Network (GFN) ermittelt.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.