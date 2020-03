Die beiden anderen EU-Hauptstädte Straßburg und Brüssel besitzen bereits jeweils einen. 2023 soll das Besucherzentrum des Europäischen Parlaments "Parlamentarium" in Luxemburg eröffnet werden.

Luxemburg erhält sein Parlamentarium

Dass die Stadt Luxemburg mit Brüssel und Straßburg eine der drei offiziellen EU-Hauptstädte ist, wird besonders oft von den Luxemburgern selbst vergessen. Dabei ist Luxemburg die Stadt, in der Verträge über die Hohe Behörde der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS), die Vorgängerin aller folgenden Gemeinschaftsinstitutionen unterschrieben wurde. Auch ist Luxemburg der Sitz wichtiger EU-Institutionen: dem Sekretariat des Europäischen Parlaments, das Amt für Veröffentlichungen, dem Gerichtshof der Europäischen Union, der Europäischen Investitionsbank und natürlich dem Europäischen Rechnungshof.

Luxemburg als EU-Hauptstadt

L'extension du Parlement européen en proie aux retards Initialement prévu pour 2022, le développement du bâtiment situé au Kirchberg, en cours depuis huit ans, a encore subi des aléas repoussant son achèvement d'une année supplémentaire.

Am 25. März 2019 hat das Präsidium des europäischen Parlaments beschlossen, dass im neuen Konrad Adenauer Gebäude am Kirchberg ein Besucherzentrum des Europäischen Parlaments entstehen soll. Damit wird Luxemburg gegenüber anderen europäischen Hauptstädten, wie Berlin, Ljubljana, Helsinki und Kopenhagen bevorzugt sein. Diese verfügen nur über eine Multimedia-Ausstellung "Erlebnis Europa". Wie Christoph Schröder, Chef des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in Luxemburg, dem Luxemburger Wort auf Nachfrage mitteilt, befindet sich das Projekt bereits in der Machbarkeitsstudie. Das Besucherzentrum wird mit 1600 Quadratmeter ähnlich wie das Straßburger Parlamentarium sein.

Genau so wie bei den parlamentarischen Besucherzentren der beiden anderen EU-Städte, Brüssel und Straßburg, werden die Besucherinnen und Besucher Multimediastationen in den 24 Amtssprachen der Europäischen Union vorfinden. Schröder betont: "Mit dem Parlamentarium wollen wir den Bewohnern Luxemburgs und der Großregion die Europäische Union und ihr Parlament näher bringen. Wir wollen zeigen, wofür das Parlament steht, wie es arbeitet und wie die Entscheidungen der Abgeordneten unseren Alltag beeinflussen." Dazu wird das Hauptstück des Parlamentarium dienen: ein 360° Kino. Für Schulgruppen wird es ein Rollenspiel geben, dass den Schülern ermöglichen wird sich in die Rolle eines Mitglieds des Europäischen Parlaments zu versetzen, um lernen zu können wie die europäische Gesetzgebung vonstattengeht.