Auf der Place Clairefontaine fand am Samstag erneut eine Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine statt. Eindrücke in Bildern.

Krieg in der Ukraine

Luxemburg demonstriert für den Frieden

(SH) - „Stop war - Stoppt den Krieg“: Viele Menschen warem am Samstagnachmittag dem Aufruf der Vereinigung Lukraine gefolgt und hatten sich auf der Place Clairefontaine in der Hauptstadt eingefunden, um sich gegen den Krieg in der Ukraine auszudrücken.

Wie in den vergangenen Wochen verlief die Kundgebung friedlich. Viele Teilnehmer trugen ukrainische Flaggen bei sich oder Kleidung in den ukrainischen Landesfarben. Eindrücke in Bildern.

