Luxemburg beim Impfen unter den EU-Schlusslichtern

Luxemburg kommt nur sehr langsam voran beim Impfen – die Gründe dafür sind vielfältig. Ausbleibende Lieferungen erschweren die Lage.

Die Impfkampagne läuft vergleichsweise sehr schleppend, Luxemburg liegt im europäischen Vergleich am untersten Ende: Rund eine Impfdosis pro 100 Einwohner wurde laut University of Oxford (Stand 20. Januar) verabreicht. Darunter sind allerdings auch etliche Grenzgänger, die zum Klinikpersonal gehören, also der Wohnbevölkerung gar nicht angehören.

Stand Freitag waren insgesamt 6 ...