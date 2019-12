15.300 Menschen waren im November ohne Job – das sind 6,5 Prozent mehr als noch im November 2018. Die Adem liefert eine Erklärung für den starken Anstieg.

Luxemburg: 6,5 Prozent mehr Arbeitslose als vor einem Jahr

(jt) - Verglichen mit dem Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit in Luxemburg im November wieder gestiegen. Innerhalb eines Jahres habe sich die Zahl der Arbeitssuchenden um 6,5 Prozent erhöht, schreibt die Adem am Mittwoch in einer Pressemitteilung. Zum Stichtag 30. November waren 15.351 Menschen im Großherzogtum ohne Job. Die Arbeitslosenrate lag im November bei 5,4 Prozent und damit um 0,1 Punkte höher als im Monat davor.

Der starke Anstieg der Zahl der Arbeitssuchenden im November sei eine Nachwirkung des Vorjahres, so die Adem. Ende 2018 sei die Zahl der Arbeitslosen aufgrund eines neuen Anmeldeverfahrens bei der Agentur für Arbeit stark gesunken. Dies habe zu einer zeitlichen Verzögerung bei der Eintragung der Arbeitssuchenden in die Datenbank geführt.



Laut Zahlen des Statec läuft der Jobmotor in Luxemburg trotz steigender Arbeitslosenzahlen weiterhin auf Hochtouren: Die Beschäftigung stieg im Vergleich zum Vorjahr um satte 3,7 Prozent.