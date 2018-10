Sie wurde weder vom "Luxemburger Wort" und RTL in Auftrag gegeben, noch wurde sie von TNS-Ilres durchgeführt und entbehrt jeglicher demoskopischer Grundlage.

"Luxembourg Polls": Umfrage ist Falschmeldung

Marc SCHLAMMES Sie wurde weder vom "Luxemburger Wort" und RTL in Auftrag gegeben, noch wurde sie von TNS-Ilres durchgeführt und entbehrt jeglicher demoskopischer Grundlage.

Die Umfrage "Luxembourg Polls" zu den Wahlen und der Sitzverteilung, die in den sozialen Medien kursiert, gehört in die Kategorie der Falschmeldungen. Sie wurde weder vom "Luxemburger Wort" und RTL in Auftrag gegeben, noch wurde sie von TNS-Ilres durchgeführt und entbehrt jeglicher demoskopischer Grundlage. Da die gesetzlichen Bestimmungen verletzt wurden, reicht TNS-Ilres Klage bei der Alia ein.