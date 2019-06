Er habe "als Internetjournalist zur Stärkung der Luxemburger Schriftsprache beigetragen", jetzt soll er das auch im Auftrag der Regierung tun: Luc Marteling wurde am Freitagmorgen vereidigt.

Luc Marteling wird erster Direktor des "Zenter fir d’Lëtzebuerger Sprooch"

Mit Gesetz vom 27. Juni 2018 wurde in Luxemburg ein "Zentrum für die Luxemburgischer Sprache" eingerichtet. Seit geraumer Zeit steht fest, wer dessen erster Direktor werden soll: Luc Marteling, Kommunikationswissenschaftler und bisher Journalist in Diensten von RTL, wurde am Freitagmorgen von Bildungsminister Claude Meisch vereidigt. Er wird seinen neuen Posten zum 1. Juli antreten.

Die Regierung fasst Martelings Qualifikation für die Direktorenstelle in einem Communiqué zusammen: Marteling habe sich verstärkt für die Luxemburger Sprache engagiert und "als Internetjournalist zur Stärkung des Luxemburgischen als Schriftsprache beigetragen". Der 43-Jährige hat Luxemburgistik an der heimischen Universität studiert, selbst Kurse gegeben und Kinderliteratur ins Luxemburgische übersetzt.

Das "Zentrum für die Luxemburgische Sprache" soll sich unter anderem um die Normierung des Luxemburgischen und die Sprachförderung im Großherzogtum und darüber hinaus kümmern.