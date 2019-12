Die Kandidaten - Franz Fayot, Dan Kersch und Paulette Lenert - werden dem Generalkomitee Anfang Januar vorgestellt.

LSAP stellt Kandidaten für Schneider-Nachfolge vor

Die Kandidaten - Franz Fayot, Dan Kersch und Paulette Lenert - werden dem Generalkomitee Anfang Januar vorgestellt.

(SC) - Das LSAP-Direktionskomitee hat in einem Schreiben am Montagabend seine Kandidaten für die Nachfolge von Vizepremier und Wirtschafts- und Gesundheitsminister Etienne Schneider verkündet, der am Montagmorgen in einer Pressekonferenz erstmals ein Datum für seinen Rücktritt nannte. Er wird am 4. Februar aus seinen politischen Ämtern scheiden.

Die Parteileitung bedauere zwar die "sehr persönliche" Entscheidung des Vizepremiers, respektiere diese aber. In dem Schreiben dankte das Komitee dem Politiker außerdem für sein jahrelanges Engagement innerhalb der Partei, sowohl auf kommunaler als auch auf Landesebene. Schneider werde als Architekt der Koalitionsregierungen der Jahre 2013 und 2018 in Erinnerung bleiben.

Die Kandidaten müssen zunächst dem Generalrat vorgestellt werden, das am 8. Januar 2020 zusammenkommen wird. Nach ausgiebigen Diskussionen habe sich das Direktionskomitee dazu entschieden, dem Generalrat Anfang Januar Dan Kersch, Franz Fayot und Paulette Lenert als Kandidaten vorzustellen.

Paulette Lenert könnte demnächst Gesundheritsministerin, sowie stellvertretende Ministerin für soziale Sicherheit werden.

um weitere Bilder zu sehen. Paulette Lenert könnte demnächst Gesundheritsministerin, sowie stellvertretende Ministerin für soziale Sicherheit werden. Foto: Guy Wolff Franz Fayot ist für die Posten als Wirtschaftsminister und als Minister für Entwicklungsarbeit und humanitäre Angelegenheiten nominiert. Foto: Pierre Matgé Dan Kersch könnte der neue Vizepremier werden. Foto: Guy Wolff

Den LSAP-Spitzenposten des Vizepremiers soll demnächst Dan Kersch ausüben. Er ist derzeit Arbeits- und Sportminister.

Franz Fayot, momentan Abgeordneter, Parteipräsident und Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses in der Chamber, soll Etienne Schneider als Wirtschaftsminister ersetzen. Des Weiteren soll Fayot das Mandat des Ministers für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Angelegenheiten von Paulette Lenert übernehmen.

Die aktuelle Ministerin für Konsumentenschutz soll Etienne Schneiders Ministerposten im Bereich Gesundheit übernehmen. Paulette Lenert soll außerdem stellvertretende Ministerin für soziale Sicherheit werden.

In seinem Schreiben erklärte die Parteileitung außerdem, es habe die Entscheidung von Marc Angel, sich auf sein europäisches Mandat zu konzentrieren, zur Kenntnis genommen.