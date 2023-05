Die LSAP läutet den Gemeindewahlkampf ein. Der Wahlkampfauftakt steht im Zeichen der Erneuerung.

Wahlkampfauftakt der Sozialisten

LSAP setzt bei den Gemeindewahlen auf junge Leute

Betont zuversichtlich, optimistisch und mit viel guter Laune startete am Dienstagabend die LSAP in den Gemeindewahlkampf. Knapp 200 Parteimitglieder und Kandidaten hatten sich neben den Ministern Georges Engel, Franz Fayot und Paulette Lenert sowie dem EU-Abgeordneten Marc Angel im 1535° Creative Hub in Differdingen eingefunden. Die Abgeordneten Dan Kersch und Mars Di Bartolomeo trafen erst nach den Reden ein.

„Wir gehen mit viel Aufbruchstimmung in dieses Wahljahr, wir sind bereit für den Wahlkampf“, sagte Co-Parteipräsidentin Francine Closener. „Wir haben gute politische Arbeit in allen Gemeinden geleistet. Die Menschen wissen, dass sie uns vertrauen können, auf uns zählen können.“ Auch Co-Präsident Dan Biancalana betonte: „Eine starke LSAP macht in den Gemeinden den Unterschied. Es ist nicht egal, wer in den Gemeinden das Sagen hat, nur wir setzen uns für soziale Gemeinden ein. Wir stehen für starke, soziale, progressive und solidarische Gemeinden.“

Einen einzigen Seitenhieb gegen die Konkurrenz gab es von Closener für die konservativen Parteien: „Es wird viel von Krisen gesprochen und den Leuten Angst gemacht vor der Zukunft. Diese konservative Schwarzmalerei wollen wir nicht, den Konservativen fehlt es an Mut, wir schauen dagegen mit Zuversicht in die Zukunft. Ja, es gibt Probleme, aber wir haben konkrete Ideen, sie zu lösen.“

Den Konservativen fehlt es an Mut, wir schauen dagegen mit Zuversicht in die Zukunft. Francine Closener, LSAP-Co-Parteipräsidentin

Listen im Zeichen der Diversität

Der Wahlauftakt stand ganz im Zeichen der Erneuerung, immer wieder wurde betont, dass viele junge Kandidaten und Frauen auf den Listen sind, die sich auch eingebracht hätten und nicht nur die Listen füllten, die dementsprechend ganz im Zeichen der Diversität stünden. „Sie haben klare Vorstellungen, wie ihre Welt von morgen aussehen soll“, begeisterte sich Closener.

Die jungen Kandidatinnen und Kandidaten wurden beim Wahlauftakt auch bewusst in Szene gesetzt. So hielt sich die nationale Spitzenkandidatin für die Landeswahlen im Herbst, Gesundheitsministerin und Vize-Premier Paulette Lenert auch mit langen Reden zurück. „Die Herausforderungen sind enorm. Wir brauchen Offensiven – im Wohnungsbau, in der Bildung und bei der Gesundheitsversorgung. Wo, wenn nicht in den Gemeinden kann man sich darum kümmern?“, erklärte sie und brach ihrerseits eine Lanze für das LSAP-Motto „Zeit für starke soziale Gemeinden“.

Das ergänzte sie um das Motto „Zeit für die Jungen“ und rief vier junge Kandidatinnen und Kandidaten auf die Bühne, denen sie jeweils eine Frage stellte. Und ihnen so eine Plattform bot, mit wenigen Sätzen zu ihrem Engagement bei der LSAP Stellung zu beziehen. „In der LSAP können Junge mitgestalten“, „Ich will, dass jede Generation in Würde leben kann“ und „Die LSAP ist die treibende Kraft, wir haben den Mut, Projekte anzugehen“ waren deren Aussagen. „Ich bin extrem stolz auf die jungen Kandidaten“, stellte Lenert abschließend fest.

Mit Zuversicht und Optimismus starten die Sozialisten in den Gemeindewahlkampf. Foto: Gerry Huberty

Eine kurze Plattform für ihre Vorstellung kommunaler Akzente bekamen auch ausgewählte Spitzenkandidaten, wie Tess Burton aus Grevenmacher, die sich gegen eine Zwei-Klassen-Medizin im ländlichen Raum aussprach, Bob Steichen aus Ettelbrück, der erklärte, wie die Geschäftswelt belebt werden kann, Maxime Miltgen aus Luxemburg-Stadt, die Investitionen in erschwinglichen Wohnraum forderte oder auch Steve Faltz aus Esch/Alzette, der Autos aus dem Stadtkern verbannen will.

