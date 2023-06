Die erste Kandidatenliste steht: Die LSAP billigt ihre Anwärter auf ein Abgeordnetenmandat aus dem Osten.

Parlamentswahlen

LSAP Osten geht mit Lenert an der Spitze in den Wahlkampf

Annette WELSCH Die erste Kandidatenliste steht: Die LSAP billigt ihre Anwärter auf ein Abgeordnetenmandat aus dem Osten.

Kaum sind die Gemeindewahlen gelaufen, steht die erste Kandidatenliste für die Nationalwahlen zur Abstimmung an: Am Montagabend verabschiedete die LSAP in Grevenmacher einstimmig mit allen 36 Stimmen der Delegierten ihre Ost-Liste für die Chamberwahlen.

Paulette Lenert - Hoffnungsträgerin der LSAP Der steile Aufstieg der Paulette Lenert – Porträt der LSAP-Politikerin, die erste Premierministerin Luxemburgs werden will.

Spitzenkandidaten sind die amtierende Vize-Premier- und Gesundheitsministerin Paulette Lenert (55) und der LSAP-Fraktionsmitarbeiter Ben Streff (28). Die einzige LSAP-Ost-Abgeordnete Tess Burton (38), Gemeinderätin in Grevenmacher, sowie Tom Bellion (59), Gemeinderat aus Schengen, der bis Juli noch das Luxembourg City Tourist Office dirigieren wird und dann in Pension geht, sind weitere Kandidaten, genauso wie der junge Gemeinderat aus Junglinster Kenichi Breden (30), Charel Heim (25), der erster Ersatz der LSAP in Echternach wurde und die Gemeinderätin aus Mertert, Nadine Lang-Boever (55). Jeweils 43 Prozent sind Jungsozialisten und Frauen - so die Statistik.

