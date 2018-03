Vier Männer, drei Frauen und ein Altersdurchschnitt von 46 Jahren. Die LSAP hat ihre Liste im Ostbezirk bekannt geben.

LSAP: Nicolas Schmit Spitzenkandidat im Osten

Pol Schock

Die LSAP hat die Kandidaten des Ostbezirks mitgeteilt. Wenn es nach der Wahlkommission der Partei geht, sollen vier Männer und drei Frauen am 14. Oktober im kleinsten Wahlbezirk antreten. Der Altersdurchschnitt liegt bei 46 Jahren. Über die Liste entscheiden am Montagabend die Parteidelegierten beim Ostkongress in Roodt/Syr.



Angeführt wird die Liste von Arbeitsminister Nicolas Schmit (64). Zudem befinden sich die Abgeordnete Tess Burton (32) sowie Ben Scheuer aus Echternach (37) und Aurore Rössler (31) auf der Liste. Gleich zwei Kandidaten stammen aus Mertert: Lucien Bechtold (57) und Colette Frisch (59). Jedoch wird etwas überraschend der Bürgermeister aus Mertert, Jérôme Laurent, nicht bei den Wahlen antreten. Der LSAP in Mertert war es gelungen, bei den Kommunalwahlen im Oktober des vergangenen Jahres, die absolute Majorität zu gewinnen. Die Liste wird durch einen weiteren Wahlgewinner der vergangenen Kommunalwahlen vervollständigt: Jean-François Wirtz (42), neuer Bürgermeister aus Betzdorf, wird zum ersten Mal bei Nationalwahlen antreten.



Mike Haagen und Gust Stefanetti, die noch 2013 auf der Liste standen, werden aus persönlichen bzw. aus gesundheitlichen Gründen nicht antreten. Bereits am Wochenende haben die Delegierten des Südbezirks über ihre Liste abgestimmt. Am Donnerstag wird über die Nordliste abgestimmt und am Freitag über die Liste im Zentrum mit Spitzenkandidat Etienne Schneider.



