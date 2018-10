Eine Lanze für Robotisierung, künstliche Intelligenz und Digitalisierung brach die LSAP am Mittwoch am Uni-Standort Belval. Das birgt auch viele Chancen und muss nur ordentlich begleitet werden, ist ihr Credo.

LSAP: Keine Angst vor Digitalisierung!

Annette WELSCH

Wirtschaftsminister Etienne Schneider, die Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium Francine Closener, Arbeitsminister Nicolas Schmit und die Zentrums-Kandidatin Joanne Goebbels wiesen Wege auf, wie die Digitalisierung sozial begleitet werden kann. "Ich bin überzeugt, dass Robotisierung, künstliche Intelligenz und Digitalisierung unsere Art zu leben, zu arbeiten, zu produzieren grundlegend verändern wird. Sie werden uns aber auch helfen, nachhaltiger zu produzieren, Probleme zu lösen, wie Mobilität und Verkehr und unsere Lebensqualität trotz Wachstums zu verbessern", gab Schneider den Ton vor und nannte als Beispiel die Telearbeit. "Viel Arbeit kann von zu Hause gemacht werden, wir können dadurch das Verkehrsaufkommen drücken."

Ohnehin werde die Produktivität immer weniger auf Beschäftigte angewiesen sein, sodass nicht immer mehr Leute zwangsläufig ins Land kommen werden, meinte er und nannte als Beispiel das neue Good Year-Werk, das als erstes ganz auf 4.0, auf Digitalisierung, aufgebaut ist: Wo vorher 500 bis 600 Beschäftigte gebraucht wurden, sind es nun noch 70 - gut 20 Beschäftigte pro Schicht -, um dieselbe Zahl Reifen zu produzieren. Das wirft natürlich die Frage auf, wie mit dem Arbeitsverlust umgegangen werden soll und ob Vollbeschäftigung dann überhaupt noch möglich ist.



Produktivitätsgewinne gerecht verteilen



Auch hier haben die Sozialisten Antworten: "Die Produktivitätsgewinne müssen fair geteilt werden. Es ist mehr als 40 Jahre her, dass die Wochenarbeitszeit von 44 auf 40 Stunden gesenkt wurde. Die Wirtschaft hat das gut verkraftet. Wir wollen auf 38 Stunden herunter bei vollem Lohnausgleich und auf sechs Wochen Urlaub wie im öffentlichen Dienst. Wir meinen, dass das möglich sein wird", sagte Schneider. Steuererleichterungen für Betriebe als Gegenleistung lehnen die Sozialisten generell ab, aber kleinen Betrieben würde man durchaus unter die Arme greifen.



"Wir haben in den letzten Jahren eine proaktive Politik vor allem für die Klein- und Mittelbetriebe gemacht, damit sie Veränderungen antizipieren und von den digitalen Möglichkeiten profitieren können. Denn sie haben es am schwersten, sich auf die Digitalisierung umzustellen", meinte Closener und führte Programme des Wirtschaftsministeriums wie e-Handwierk, Fit4Digital, Go Digital und letzshop.lu in Zusammenarbeit mit Handelskammer und Handwerkerkammer an. "Wir haben für die Wirtschaft und die Beschäftigung eine kohärente Politik gemacht. In die Kompetenzen der Leute investieren - wir wissen, wie es geht."

Kompetenzen stärken und entwickeln



Das war das Stichwort für Arbeitsminister Schmit. "Viele haben Angst und stellen sich die Frage, ob sie durch einen Roboter oder künstliche Intelligenz ersetzt werden. Das Beispiel der Firma Husky zeigt aber, dass das nicht unbedingt der Fall sein muss: Es wurde komplett digital umgestellt, aber kein Arbeitsplatz abgebaut." Klar sei aber, dass Kompetenzen wichtig sind - nicht nur, um den Arbeitsplatz zu behalten, sondern auch um sich weiter zu entwickeln. Darum seien Initiativen wie das "Digital Skills Bridge"-Programm der ADEM so wichtig, denn es unterstütze Unternehmen bei der Schulung und Komptenzentwicklung ihrer Mitarbeiter und helfe, eine Strategie zur Bewältigung der digitalen Transformation im Unternehmen zu entwickeln.



Die LSAP bringt Luxemburg in die digitale Welt



Den Sozialisten schwebt auch vor, eine "große Sozialkonferenz" einzurichten. "Dort sollen alle Probleme zur Digitalisierung angegangen und adäquate Lösungen gesucht werden." Es müssten aber vor allem die jungen Menschen über die Schule besser auf eine digitale Welt vorbereitet werden. Goebbels führte aus, dass die Arbeit, den Jungen die Ängste zu nehmen, auf drei Säulen stehen müsste. Erstens müssten die Infrastrukturen der Schulen verbessert werden, denn viele Schulen seien noch gar nicht bereit für die Digitalisierung. Zweitens müssten die Sekundarschullehrer fit gemacht werden, damit sie selber mit neuen Medien umgehen können - "Es steht und fällt mit motivierten Proffen". Und drittens bräuchte es eine fächerübergreifende Medienbildung, um die Schüler zu autonomen und kritischen Bürgern zu erziehen.