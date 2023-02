Als Bedingung für eine Fortführung der aktuellen Koalition werde die „Steuerfrage“ ausschlaggebend sein, betont allerdings LSAP-Co-Parteipräsidentin Francine Closener.

Politik 4 Min.

Chamberwahlen

LSAP kann sich eine Neuauflage von Blau-Rot-Grün gut vorstellen

Als Bedingung für eine Fortführung der aktuellen Koalition werde die „Steuerfrage“ ausschlaggebend sein, betont allerdings LSAP-Co-Parteipräsidentin Francine Closener.

(FJ) - LSAP-Co-Parteipräsidentin Francine Closener kann sich ein Fortbestehen der blau-rot-grünen Koalition nach den Wahlen im Oktober vorstellen. Das verriet die Abgeordnete am Donnerstag in einem Radiointerview gegenüber Radio 100,7: „Wir wollen weitermachen, denn wir verstehen uns gut.“

Obwohl die Aussicht auf eine Fortführung von Gambia kein Selbstläufer ist, so ist diese eine ernsthafte Option. Laut der jüngsten Sonndesfro vom November 2022 bescheren die befragten Wähler aktuell dem Bündnis 33 Sitze und somit eine geradezu komfortable Mehrheit - eine arithmetische Realität, auf die die CSV am Donnerstag nicht gut zu sprechen war. Diese meldete sich über ihren offiziellen Partei-Account auf Twitter zu Wort und kritisierte, die Regierungsparteien dafür, sich bereits vor der Wahl einig zu sein, statt den Wählerwillen zu respektieren. „Mir soen: Dir hutt et an der Hand“, lautet die Antwort der CSV.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Für eine Neuauflage von Gambia müsste allerdings ein Streitpunkt zwischen den Koalitionspartnern noch aus der Welt geschaffen werden: die Steuerfrage. „Wenn man sich in der Frage nicht einig wird, dann hat man kein Zukunftsprojekt“, gab Closener zu bedenken. Die Wähler würden sich eine Vision davon erwarten, welche Steuerpolitik ihnen nach den Wahlen bevorstehe - diese Vision sei momentan nicht gegeben.

Zwischen der LSAP und der DP liegen Welten

Dass zwischen der LSAP und der DP in puncto Steuerpolitik Welten liegen, bestätigten die Aussagen Closeners gegenüber Radio 100,7. In dem Interview ließ sie nämlich durchblicken, dass eine rein punktuelle Steuerentlastung nur mäßig im Interesse ihrer Partei sei. Ebenso wenig die jüngste Ankündigung von Finanzministerin Yuriko Backes (DP). Diese hatte vor drei Wochen angekündigt, ein finanzieller Spielraum von 500 Millionen Euro sei gegeben und stellte daraufhin Steuerkredite, um die Bürger zu entlasten, in Aussicht.

Wenn man sich in der Frage nicht einig wird, dann hat man kein Zukunftsprojekt. LSAP-Co-Parteipräsidentin Francine Closener über Steuerpolitik

Welche Koalitionen wären möglich? Die Macht der Wähler besteht in ihrer Stimmabgabe. Welche Koalitionen anschließend zustande kommen - oder auch nicht -, darüber entscheiden die Politiker.

„Wir wollen eine nachhaltige und dauerhafte Lösung“, erklärte Closener in dem Radiointerview die steuerpolitischen Forderungen der LSAP. Über Steuerkredite ließe sich viel machen, allerdings sei die Abgeordnete davon überzeugt, dass es eine „Kombination“ zwischen kurz- und langfristigen Lösungsansätzen benötige. „Diese Regierung ist gefordert, ein innovatives Modell auf die Beine zu stellen und sie ist gewillt, Lösungen zu finden“, so Closener.

Francine Closener nicht um die Staatsverschuldung besorgt

Die Auffassung der Finanzministerin Backes, die am Montag noch RTL gegenüber meinte, eine Anpassung der Steuersätze an die Inflation in Krisenzeiten sei „unverantwortlich“, versteht die LSAP-Co-Präsidentin allerdings nicht als Hindernis für die Umsetzung der steuerpolitischen Vision der Sozialisten. Yuriko Backes sei „nicht die erste Finanzministerin, die sorgsam mit den öffentlichen Geldern umgehen möchte.“ Den Bürgern habe man aber versprochen, dass, sobald der finanzielle Spielraum gegeben sei, Steuerentlastungen fällig seien - dieses Versprechen soll die Regierung nun einlösen, findet Closener.

Finanzministerin Yuriko Backes (DP) kündigte Ende Januar in einer Pressemitteilung an, gezielte Steuererleichterungen in Form von Steuerkrediten vorschlagen zu wollen, „wenn sich die sich abzeichnende Verbesserung gegenüber den früheren Schätzungen bestätigt“. Foto: Gerry Huberty

Die aktuelle Staatsverschuldung, die momentan bei etwa 24 Prozent liegt, sei ebenso wenig ein Argument dafür, nicht über eine nachhaltige Steuerpolitik nachzudenken. Luxemburg verweile in puncto Staatsverschuldung unter den Musterschülern. Zudem sei die Staatsverschuldung 2013, als Gambia ihre Amtsperiode angetreten ist, ebenso auf 24 Prozent gewesen. Auch wenn die 30-Prozent-Grenze immer noch in Luxemburg als „heiliger Gral“ gelte, so sei diese nicht allein ausschlaggebend für das Luxemburger Triple A. „Island liegt über 30 Prozent, hat sein Triple A aber immer noch“, argumentierte zudem Closener.

Kersch: "Interview des Staatsministers war nicht die hohe Kunst" Ob Steuerreform oder Arbeitszeitverkürzung: Dan Kersch (LSAP) findet wenig Gefallen an den Neujahrs-Aussagen von Xavier Bettel (DP).

Steuerpolitik: Ein Dauerkonflikt zwischen DP und LSAP

Dass es in der Vergangenheit in Bezug auf Steuerpolitik immer wieder Konflikte zwischen der DP und der LSAP gegeben hat, verdeutlicht die Analyse, die der LSAP-Abgeordnete Dan Kersch nach dem Neujahrsinterview des Premiers Xavier Bettel am 7. Januar im Luxemburger Wort veröffentlichen ließ.

Und die DP sollte ihren Koalitionspartnern Dank zollen, dass diese sie auf den richtigen Weg gebracht haben. Dan Kersch (LSAP) in einem Analyse-Text vom 7. Januar 2023

Premier Bettel hatte in dem Interview zu Beginn des Jahres die Position der DP erneut bekräftigt, auf den notwendigen finanziellen Spielraum zu warten, um die Bürger steuerlich zu entlasten. Kersch in Reaktion darauf schrieb in seiner Analyse, der DP fehle es „offensichtlich an politischem Mut“, konkrete Vorschläge zur Entlastung von Klein- und Normalverdienern zu unterbreiten. Er warf der DP zudem eine „ideologische Verbohrtheit, die den Blick auf die steuer- und gesellschaftspolitischen Realitäten vernebelt“, vor.

In dem Text sagte Kersch zudem voraus, die DP werde sich in Zukunft dem „Druck der Öffentlichkeit beugen müssen“ und sollte es in Zukunft zu steuerlichen Entlastungen kommen, so sollte die DP ihren Koalitionspartnern „Dank zollen, dass diese sie auf den richtigen Weg gebracht haben“.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.