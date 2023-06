Die Strategie, auf junge Leute zu setzen hat sich ausgezahlt, sagt Francine Closener.

Politik 3 Min.

Gemeindewahlen 2023

LSAP gewinnt im Süden ihre Hochburgen zurück

Annette WELSCH Die Strategie, auf junge Leute zu setzen hat sich ausgezahlt, sagt Francine Closener.

Bei der LSAP war es besonders spannend, wie die Partei, die bei ihren Listen stark auf junge Leute gesetzt hat, in ihren Hochburgen im Süden abschneidet. Im Lauf der vergangenen zwei Wahlen hatte sie in den zwölf Proporzgemeinden des Minettes, vor allem zugunsten der CSV, an Gewicht verloren: War sie vorher in zehn Gemeinden im Schöffenrat vertreten, waren es allein nach den Wahlen 2017 noch fünf – mit Esch, Differdingen, Schifflingen, Monnerich und Kayl gingen wichtige Städte verloren. Dabei waren die Sozialisten in Bettemburg, Schifflingen und Monnerich stärkste Kraft – umsetzen in Schöffenratsmandate konnten sie es nicht.

Nun feiern die Sozialisten einige Comebacks, zuallererst in Esch/Alzette, wo sich die Partei mit der CSV ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen lieferte, um schließlich mit einem hauchdünnen Vorsprung zu gewinnen. Liz Braz, die Tochter vom ehemaligen Grünen-Minister Felix Braz erreicht einen exzellenten Score und platziert sich an zweiter Stelle hinter Spitzenkandidat Steve Faltz.

Das bestätigt uns in unserer Strategie, konsequent auf Erneuerung zu setzen. Francine Closener

„Wir sind in Esch stärkste Partei geworden mit ganz vielen jungen Leuten“, freute sich Partei-Ko-Präsidentin Francine Closener. „Und wir haben wieder absolute Mehrheiten gewinnen können, das bestätigt uns in unserer Strategie, konsequent auf Erneuerung gesetzt zu haben.“

Sitzgewinne auch im Zentrum

Tatsächlich kann die LSAP in Rümelingen, wo sie bislang im Schöffenrat auf einen KPL-Rat angewiesen war, mit 52 Prozent und sechs Sitzen die absolute Mehrheit erringen. Dasselbe in Steinfort, wo von 41,6 auf 55,7 Prozent zugelegt werden kann und zwei Sitze auf sieben dazukommen. Und auch in Roeser schafft es LSAP-Generalsekretär Tom Jungen, mit 50,2 Prozent und jetzt sieben Sitzen künftig alleine regieren zu können. Auch in Schifflingen winkt der Bürgermeisterstuhl: Es bleibt zwar bei sechs Sitzen, aber die CSV, die 2017 noch mit den Grünen zusammenging, verliert einen Sitz, der an die Linken geht.

Auf vier Sitze kann man sich mit einem Plus von acht Prozent in Strassen steigern. Auch in Steinsel gibt es zehn Prozent und einen weiteren Sitz - auf fünf - dazu. Und in Ettelbrück könnte ein weiterer Sitz auf fünf auch den Griff zum Bürgermeisterhut bedeuten.

Verlierer im Süden und im Norden

Aber nicht überall gewinnt die Partei. Zu den Verlierern zählen die Sozialisten in Wiltz, wo Bürgermeister Frank Arndt mit windigen Immobiliengeschäften ins Gerede kam. 45,45 Prozent und sechs Sitze waren die Ausgangslage, jetzt sind die Stimmen auf 38,58 Prozent gefallen und ein Sitz ging verloren. Mit fünf Sitzen ist man jetzt gleichauf mit der CSV, die ganz leicht zulegen konnte.

Wiltz: Bürgermeister Arndt büßt Stimmen ein, bleibt aber Meistgewählter Die Sozialisten verlieren einen Sitz, die DP hat ein Sitz gewonnen. Wer in Zukunft die Geschicke von Wiltz leiten wird, muss sich noch zeigen.

Auch in Monnerich gehen gut zehn Prozent und ein Sitz verloren, ein Sitzverlust fällt auch in Dippach an, wo die LSAP aber stärkste Partei bleibt. Enttäuschend ist das auch das Abschneiden von Fraktionschef Yves Cruchten in Käerjeng, der einen Sitz verliert. Closener führt das auf die Diskussion um die umstrittene Umgehungsstraße zurück. In Diekirch bietet sich die spannende Situation, dass sowohl CSV als auch LSAP auf fünf Sitze mit exakt gleichem kommen. Sieben Sitze hatte die LSAP unter Bürgermeister Claude Haagen noch. Auch in Kayl geht ein Sitz verloren.

Gerade unser Abschneiden im Süden werten wir als gutes Zeichen. Francine Closener

In Städten wie Mamer können die Sozialisten ihre drei Sitze halten, Francine Closener kommt hinter Roger Negri hier auf den zweiten Platz. Auch in Bartringen, in Walferdingen und in der Stadt Luxemburg bleibt es beim Status Quo, genau wie in Bettemburg, wo es bei sechs Sitzen bleibt. Hier dürfte die Koalition von Schwarz-Blau-Grün nun weitermachen. „Gerade unser Abschneiden im Süden und in Städten wie in Esch, Rümelingen, Roeser oder Differdingen werten wir als gutes Zeichen“, betont Closener.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.