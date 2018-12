Am Mittwoch befasste sich die LSAP-Fraktion mit ihrer Arbeitsorganisation für die kommende Legislatur: Georges Engel übernimmt den Vorsitz von Alex Bodry in einem Jahr, Tess Burton zieht für Nicolas Schmit ins Parlament.

LSAP-Fraktion: Schmit verzichtet für Tess Burton

Am Mittwoch befasste sich die LSAP-Fraktion mit ihrer Arbeitsorganisation für die kommende Legislatur: Georges Engel übernimmt den Vorsitz von Alex Bodry in einem Jahr, Tess Burton zieht für Nicolas Schmit ins Parlament.

(wel) - Der Erneuerungsprozess der LSAP nimmt Fahrt auf: Nicolas Schmit verzichtet auf seinen Parlamentssitz zugunsten von der Zweitgewählten im Osten, Tess Burton. Das teilte er am Mittwochmorgen dem Parlament mit. Burton bestätigte dem "Luxemburger Wort", dass sie das Mandat am 6. Dezember offiziell annehmen wird. Und Alex Bodry bleibt nur noch bis Ende 2019 an der Spitze der Fraktion, ab dem 1. Januar 2020 übernimmt der "Député-Maire" von Sassenheim, Georges Engel, die Präsidentschaft. Er ist solange Vize-Präsident der Fraktion, während Marc Angel Kassenwart wird und dem Fraktionsbüro Mars Di Bartolomeo und Dan Biancalana als Mitglieder angehören.



Das entschied die LSAP-Fraktion am Mittwoch einstimmig. Der scheidende Parlamentspräsident, Mars Di Bartolomeo, der von Fernand Etgen (DP) abgelöst wird, soll dem Parlament als Vize-Chamberpräsident vorgeschlagen werden.



Die zehnköpfige LSAP-Fraktion wird dem Parlament auch vorschlagen, dass die LSAP folgende parlamentarische Ausschüsse mit diesen Personen als Präsidenten besetzen kann: Kommission für Außen- und Europapolitik mit Kooperation sowie Immigration und Asyl - Marc Angel; Kommission für Arbeit und Sozialversicherung - Georges Engel; Kommission für Inneres und Gleichstellung zwischen Frauen und Männern, wie das Chancengleichheitsministerium neuerdings heißt - Dan Biancalana; Wirtschafts- und Konsumentenschutzkommission - Franz Fayot; Kommission für Gesundheit und Sport - Mars Di Bartolomeo; Landwirtschaftskommission - Tess Burton. Alex Bodry soll weiterhin der Institutionenkommission vorstehen.