Losen statt wählen

Kein System ist auf ewig perfekt. Auch nicht die repräsentative Demokratie.

Der belgische Denker David Van Reybrouck vertritt eine gewagte These: Zu oft suchen wir die Erklärung für den Erfolg von sogenannten Populisten bei den Wählern oder den Politikern. Was dabei aber selten hinterfragt wird, ist das, was beide verbindet und es ermöglicht, dass teils legitimer Frust sich in Donald Trump, Brexit, AfD oder Matteo Salvini verwandelt: Wahlen, Referenda und die dazugehörenden Kampagnen. Da ist was dran.



Wahlkampagnen zwingen Parteien dazu, möglichst viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen ...