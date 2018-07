Zum 1. August wird - wie von den Statistikern vorausgesagt - eine Indextranche fällig.

Löhne steigen am Mittwoch um 2,5 Prozent

(TJ) - Nun ist es also bestätigt: Am Mittwoch wird eine Indextranche fällig, was im Klartext bedeutet, dass alle Löhne linear um 2,5 Prozent ansteigen. Wirtschaftsminister Etienne Schneider hat die Erhöhung am Dienstagmorgen per Twitter bekanntgegeben.



Das statistische Amt Statec hatte die Erhöhung bereits Anfang Juli vorausgesagt. Ausschlaggebend war maßgeblich die relativ starke Hausse der Erdölpreise und die damit verbundenen Auswirkungen auf den zur Berechnung dienenden Warenkorb.



Indexation déclenchée: il est confirmé qu’au 1er août 2018, les salaires, traitements et pensions augmentent de +2,5% — Etienne Schneider (@EtienneSchneide) July 31, 2018