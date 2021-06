Am Dienstag werden 51 neue Covid-Fälle bei 9.565 Tests gemeldet. Zwei Menschen sind verstorben, 5.481 wurden geimpft. Alle Details im Ticker.

Politik 1

Lockerungen wahrscheinlich: Pressekonferenz um 15 Uhr

Am Dienstag werden 51 neue Covid-Fälle bei 9.565 Tests gemeldet. Zwei Menschen sind verstorben, 5.481 wurden geimpft. Alle Details im Ticker.

Nachrichtenticker zur Corona-Lage

Die Redakteure des „Luxemburger Wort“ informieren Sie an dieser Stelle zeitnah und kurz über neue Entwicklungen in der Corona-Pandemie.

Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, laden Sie unsere neue App herunter und abonnieren Sie unseren Newsletter. Sie können uns auch auf Facebook, Instagram und Twitter folgen.

Luxemburg und die Welt: Hier finden Sie alle wichtigen Corona-Zahlen im Überblick.

Pressekonferenz um 15 Uhr

Am Nachmittag treten Premierminister Xavier Bettel (DP) und Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) nach ihrem Treffen mit dem Regierungsrat am Morgen vor die Presse. Eine Ankündigung neuer Lockerungen der Corona-Maßnahmen ist zu erwarten.

Bereits am Montag hatten die Gesundheits- und Mittelstandskommission ihre Bereitschaft für neue Öffnungsschritte signalisiert. Unter anderem wurde über eine Aufhebung der Ausgangssperre und ein Ende der Sperrstunde in der Gastronomie diskutiert. Auch die Anzahl der Leute, die man Zuhause empfangen darf, sowie die maximale Gästezahl pro Tisch in Restaurants und Cafés könnte angehoben werden. Das aktuell geltende Corona-Gesetz läuft am 12. Juni aus.

Die Pressekonferenz können Sie an dieser Stelle wie gewohnt im Livestream und im Ticker mitverfolgen.

Liveticker:





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.