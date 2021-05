Restaurants dürfen bald bis 22 Uhr öffnen und die nächtliche Ausgangssperre ist künftig von 0 bis 6 Uhr. Alle Details im Livestream.

Politik 1

Lockerungen bei Kultur, Sport und Gastronomie

Restaurants dürfen bald bis 22 Uhr öffnen und die nächtliche Ausgangssperre ist künftig von 0 bis 6 Uhr. Alle Details im Livestream.

Nachrichtenticker zur Corona-Lage

Die Redakteure des „Luxemburger Wort“ informieren sie an dieser Stelle zeitnah und kurz über neue Entwicklungen in der Corona-Pandemie.

Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, laden Sie unsere neue App herunter und abonnieren Sie unseren Newsletter. Sie können uns auch auf Facebook, Instagram und Twitter folgen.

Luxemburg und die Welt: Hier finden Sie alle wichtigen Corona-Zahlen im Überblick.

Pressekonferenz am Mittwochnachmittag

Am Mittwochmorgen tagt der Ministerrat. Es wird allgemein damit gerechnet, dass weitere Lockerungen beschlossen werden. Premier Xavier Bettel und Gesundheitsministerin Paulette Lenert treten um 16 Uhr gemeinsam vor die Presse und geben Aufschluss über die möglichen Änderungen. Verfolgen Sie die Ausführungen an dieser Stelle live per Stream oder zeitnah im Ticker.

Livestream (ab 16 Uhr):





Liveticker:





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.