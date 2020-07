LIH-Direktor Nehrbass äußert sich zur aktuellen Corona-Lage in Luxemburg. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle stieg am Montag um 35 Einheiten auf insgesamt 6.321 an. Alle Infos im Ticker.

Liveticker: "Zahlen in Luxemburg stabilisieren sich"

