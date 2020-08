Bereits seit neun Tagen bewegen sich die täglichen Corona-Neuinfektionen in Luxemburg im zweistelligen Bereich – das bleibt auch am Freitag so. Alle Infos im Ticker.

Liveticker: Weitere 40 Corona-Fälle in Luxemburg

Liveticker:







