An dem beliebten Ausflugsziel werde es demnächst mehr Polizeikontrollen geben, so Polizeiminister François Bausch am Mittwochmorgen. Alle Infos im Ticker.

Liveticker: Verstärkte Polizeikontrollen am Stausee

An dem beliebten Ausflugsziel werde es demnächst mehr Polizeikontrollen geben, so Polizeiminister François Bausch am Mittwochmorgen. Alle Infos im Ticker.

Liveticker:





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.