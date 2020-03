In Ettelbrück wird mit Hochdruck am Aufbau des ersten von vier zusätzlichen Scannern gearbeitet. Der Finanzminister sieht Luxemburg finanziell gut aufgestellt. In Spanien bleibt die Lage ernst. Alle Corona-Infos kurz und übersichtlich im Ticker.

Liveticker: Scanner-Aufbau unter Hochdruck

In Ettelbrück wird mit Hochdruck am Aufbau des ersten von vier zusätzlichen Scannern gearbeitet. Der Finanzminister sieht Luxemburg finanziell gut aufgestellt. In Spanien bleibt die Lage ernst. Alle Corona-Infos kurz und übersichtlich im Ticker.

Liveticker: