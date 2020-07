Nach den neuen Infektionszahlen mit dem Corona-Virus schlägt die Regierung neue Restriktionen vor: Es dürfen nur noch maximal zehn Personen sich treffen.

Liveticker: Regierung schlägt neue Restriktionen vor

Nach den neuen Infektionszahlen mit dem Corona-Virus schlägt die Regierung neue Restriktionen vor: Es dürfen nur noch maximal zehn Personen sich treffen.

Nachdem die Infektionszahlen in den vergangenen Tagen in Luxemburg in die Höhe geschnellt sind, äußerte die Regierung sich am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Am Sonntagabend sind in einem weiteren Ministerrat über zusätzliche Maßnahmen entschieden worden. Das Treffen fand gegen 20 Uhr statt, im Anschluss erfolgte eine Pressekonferenz gegen 22.15 Uhr





