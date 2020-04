Gesundheitsministerin Lenert informiert am Freitag über die neuesten Entwicklungen in Sachen Corona. Verfolgen Sie die Ausführungen per Livestream.

Politik 1

Liveticker: Pressekonferenz um 17 Uhr

Im Escher Centre hospitalier Emile Mayrisch wird am kommenden Mittwoch der Scanner in Betrieb genommen. Die Hôpitaux Robert Schuman arbeiten im Logistikbereich mit Amazon zusammen.

Livestream (ab 17 Uhr)

Liveticker: