Die Pisa-Studie wird wegen der Pandemie um ein Jahr verschoben. In Brüssel wird über den Corona-Rettungsplan debattiert. Alle News im Ticker.

Liveticker: Pisa-Studie wegen Corona verschoben

Die Pisa-Studie wird wegen der Pandemie um ein Jahr verschoben. In Brüssel wird über den Corona-Rettungsplan debattiert. Alle News im Ticker.

Nachdem die Infektionszahlen in den vergangenen Tagen in Luxemburg in die Höhe geschnellt sind, tagte am Mittwochmorgen der Ministerrat. Premierminister Bettel und Gesundheitsministerin Lenert äußerten sich am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Alle Infos vom Tag lesen Sie in unserem Nachrichtenticker.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.