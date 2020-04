In Esch wird am kommenden Mittwoch der Scanner in Betrieb genommen. Das Krankenhaus in Kirchberg arbeitet mit Amazon zusammen. Alle News im Nachrichten-Ticker.

Liveticker: Luxemburger Krankenhäuser rüsten weiter auf

Im Escher Centre hospitalier Emile Mayrisch wird am kommenden Mittwoch der Scanner in Betrieb genommen. Die Hôpitaux Robert Schuman arbeiten im Logistikbereich mit Amazon zusammen.

