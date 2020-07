Xavier Bettel und Paulette Lenert haben am Mittwoch über die aktuelle Corona-Entwicklung informiert. Die Teststrategie der Regierung sei nach wie vor richtig. Alle Infos im Ticker.

Liveticker: Luxemburg wehrt sich gegen Risikoeinstufung des RKI

Nachdem die Infektionszahlen in den vergangenen Tagen in Luxemburg in die Höhe geschnellt sind, tagte am Mittwochmorgen der Ministerrat. Für viel Aufregung hatten am Dienstagabend drohende Einreisebeschränkungen in Deutschland gesorgt. Premierminister Bettel und Gesundheitsministerin Lenert äußerten sich am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Alle Infos vom Tag lesen Sie in unserem Nachrichtenticker.





