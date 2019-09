Großer Tag für Leo Wagener: Das Erzbistum Luxemburg begleitet den ernannten Weihbischof am Sonntag in sein neues Amt. Das "Luxemburger Wort" berichtet live von der Festmesse in der Kathedrale.

Liveticker: Leo Wagener wird zum Bischof geweiht

Weitere Informationen zur Bischofsweihe finden Sie in unserem Dossier.