In Luxemburg sind die Baustellen wieder geöffnet, in den kommenden Tagen werden die Alters- und Pflegeheime durchgetestet. Alle Nachrichten um Covid-19 in Kürze.

Liveticker: Leichte Entspannung

In Luxemburg sind die Baustellen wieder geöffnet, in den kommenden Tagen werden die Alters- und Pflegeheime durchgetestet. Alle Nachrichten um Covid-19 in Kürze.

Liveticker: