Liveticker: Großherzog ruft zu nationaler Solidarität auf

In Luxemburg sind drastische Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus in Kraft. Die Regierung pocht auf ihre Einhaltung, der Großherzog appelliert an Verantwortung und Solidarität. Alle Infos kurz und übersichtlich im Ticker.