In Luxemburg steigen die Infektionszahlen rasant an. Am Montagabend gab es 81 bestätigte Fälle, nun sind es 140. Die Regierung aktiviert nun den Notstandsmodus. Alle Infos kurz und übersichtlich im Ticker.

Liveticker: Corona-Debatte im Parlament

Livestream der Chamber-Debatte über Covid-19-Maßnahmen der Regierung (ab 14 Uhr):

Liveticker: