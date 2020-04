Nachdem am Mittwoch der Auftrag aus dem Innenministerium kam, rund 3,5 Millionen Masken an alle Gemeinden in Luxemburg zu verteilen, hat der CGDIS bereits 2,2 Millionen Masken geliefert. Alle Infos im Ticker.

Liveticker: Bereits 2,2 Millionen Masken durch CGDIS verteilt

