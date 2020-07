74 weitere Personen wurden positiv auf eine Infektion mit dem Corona-Virus getestet. Es gibt keinen weiteren Todesfall. Alle News im Ticker.

Liveticker: 74 bestätigte Neuinfektionen

74 weitere Personen wurden positiv auf eine Infektion mit dem Corona-Virus getestet. Es gibt keinen weiteren Todesfall. Alle News im Ticker.

Nachdem die Infektionszahlen in den vergangenen Tagen in Luxemburg in die Höhe geschnellt sind, äußerte die Regierung sich am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Am Sonntag soll in einem weiteren Ministerrat über zusätzliche Maßnahmen entschieden werden, falls diese notwendig erscheinen.

Gesundheitsministerin Paulette Lenert gibt sich im Gespräch mit dem Luxemburger Wort hoffnungsvoll, dass verantwortungsvolles Verhalten in der Bevölkerung die Infektionswelle stoppen kann.

Alle Infos vom Tag lesen Sie in unserem Nachrichtenticker.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.