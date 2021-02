Wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilt, wurden in der vergangenen Woche elf neue Fälle der britischen Mutation in Luxemburg festgestellt. Die Details im Ticker.

Liveticker: 47 Fälle der britischen Virus-Variante nachgewiesen

Wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilt, wurden in der vergangenen Woche elf neue Fälle der britischen Mutation in Luxemburg festgestellt. Die Details im Ticker.

Nachrichtenticker zur Corona-Lage

Die Redakteure des „Luxemburger Wort“ informieren sie an dieser Stelle zeitnah und kurz über neue Entwicklungen in der Corona-Pandemie.

Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, laden Sie unsere neue App herunter und abonnieren Sie unseren Newsletter. Sie können uns auch auf Facebook und Twitter folgen.

Alle wichtigen Corona-Zahlen im Überblick.

Liveticker:







Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.