Wir fühlen den Spitzenkandidaten im Osten auf den Zahn. Die Debatte im Echternacher Trifolion wird am Dienstagabend um 19.30 Uhr live auf wort.lu übertragen.

Livestream Chamberwahlen: Elefantenrunde im Osten

Wenn Parteien am Straßenrande mit Slogans um Aufmerksamkeit buhlen, bunte Wahlbroschüren aus den Briefkästen quellen und auf dem lokalen Dorffest plötzlich Parlamentsmitglieder Hände schütteln, dann hat das nur Eines zu bedeuten: Es stehen Wahlen ins Haus.

Luxemburg befindet sich im Wahlkampf: Am 14. Oktober sind die Bürger des Großherzogtums aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Und das "Luxemburger Wort" will seinen Lesern dabei helfen, sich ein objektives Bild von den Parteien und den jeweiligen Kandidaten zu machen. Aus diesem Grund organisiert das Medienhaus vier Diskussionsrunden mit den Spitzenkandidaten aus den jeweiligen Regionen.



Den Auftakt macht am Dienstagabend eine regionale Elefantenrunde im Echternacher Trifolion. Von 19.30 Uhr an werden die LW-Journalisten Jacques Ganser und Eric Hamus den Spitzenkandidaten der sechs in der Chamber vertretenen Parteien auf den Zahn fühlen.

Die Debatte mit Carole Dieschbourg (Déi Gréng), Nicolas Schmit (LSAP), Françoise Hetto (CSV), Lex Delles (DP), und Roby Mehlen (ADR) wird ab 19.30 Uhr auf wort.lu live übertragen. Adela Fuentes (Déi Lénk) kann leider nicht wie geplant teilnehmen.



90 Minuten lang werden die beiden Journalisten mit ihren Gästen vor allem Themen erörtern, die die Region Osten bewegen. So stehen neben allgemeinen Fragen zum Wachstum und zur regionalen Entwicklung unter anderem auch die Mobilität, Arbeitsmarkt und Wirtschaft sowie die jüngsten Überschwemmungen mit ihren Folgen im Mittelpunkt der Debatte.