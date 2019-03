Die Listennummern für die Europawahlen am 26. Mai wurden am Donnerstag ausgelost.

Listennummern für Europawahlen ausgelost

(mth) - Wie es das Wahlgesetz vorsieht, wurden am Donnerstag in der Cité Judiciaire die Listennummern für die bevorstehenden Europawahlen am 26. Mai ausgelost.

Hier das Ergebnis: