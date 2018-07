Wer Schmerzen hat, leidet unter der stärksten Form von Gesundheitsbeeinträchtigung und doch: Die Schmerztherapie ist in Luxemburg dem Sozialminister nur wenig wert.

Lippenbekenntnisse

Annette WELSCH Wer Schmerzen hat, leidet unter der stärksten Form von Gesundheitsbeeinträchtigung und doch: Die Schmerztherapie ist in Luxemburg dem Sozialminister nur wenig wert.

Wenn die Patiente Vertriedung davon spricht, dass die Versicherten in Luxemburg jede Behandlung bekommen, die sie brauchen und Ärzte jeden Tarif im Leistungskatalog zugestanden bekommen – sie müssen ihn nur anfragen, dann sollte man sich einmal mit Patienten auseinandersetzen, die unter chronischen Schmerzen leiden.

Am vergangenen Donnerstag kam zum wiederholten Mal seit zehn Jahren eine Wischi-Waschi-Antwort aus dem Gesundheitsministerium auf wiederholte bohrende Fragen von Abgeordneten zum mangelnden Angebot an Schmerztherapie. Verwiesen wird wiederum auf Pläne und Vorhaben, die auf sehr geduldigem Papier stehen.

Der Bedarf in Luxemburg wird damit aber noch lange nicht gedeckt. Ganz im Gegenteil sind mit viel good will funktionierende Schmerzzentren mittlerweile wieder eingegangen. Wer Schmerzen hat, leidet unter der stärksten Form von Gesundheitsbeeinträchtigung und doch: Die Schmerztherapie ist in Luxemburg dem Sozialminister mit seiner CNS und seiner Nomenklaturkommission gar nichts und dem Gesundheitsministerium ein Pilotprojekt über vier Jahre mit 150.000 Euro pro Jahr wert.

Und sie ist ein ganz bezeichnendes Beispiel dafür, wie wirr und unkoordiniert die Gesundheitspolitik ist, wo die eine Hand nicht weiß oder wissen will, was die andere tut – nicht einmal im eigenen Laden.