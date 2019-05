Trauergottesdienst für ehemaliges Staatsoberhaupt in der Kathedrale Notre-Dame.

Liebevoller Abschied von Grand-Duc Jean

Marc HOSCHEID

Selbst der Himmel scheint am frühen Morgen des 4. Mai, dem Tag des Begräbnisses des ehemaligen Staatschefs Grand-Duc Jean, Trauer zu tragen. Bei fast schon winterlichen Temperaturen gießt es nicht nur wie aus Strömen, es schneit sogar zeitweise. Und dennoch harren bereis vor 9 Uhr, also mehr als zwei Stunden vor Beginn des Trauergottesdienstes, einige Menschen an den Absperrgittern gegenüber der Kathedrale Notre-Dame in Luxemburg-Stadt aus. Dies zeigt die tiefe Zuwendung, welche die Luxemburger nach wie vor für Großherzog Jean empfinden. Auch in der Kathedrale haben sich zu diesem Zeitpunkt bereits sehr viele Gäste aus der Bevölkerung eingefunden.



Die Hinterbliebenen stützen sich gegenseitig



Der Trauermarsch mit Vertretern aus Justiz und Politik startet gegen 10 Uhr. Ab 10.30 Uhr werden die Mitglieder zahlreicher Königshäuser aus aller Welt vom großherzoglichen Palast zur Kathedrale gefahren. Sie alle betreten die Kathedrale durch das westliche Eingangstor. Dabei durchschreiten sie ein Spalier aus Soldaten der luxemburgischen Armee und Pfadfindern, denn Großherzog Jean war seit 1945 „Chefscout“ in Luxemburg. Diese haben sich sich in zwei Reihen vor dem Eingang der Kathedrale postiert.



Ein paar Minuten nach 11 Uhr wird dann das Haupttor des Palastes geöffnet und der Sarg von Großherzog Jean mit einem Gefährt des Typs HMMWV – meist einfach Humvee genannt – der luxemburgischen Armee aus dem Innenhof herausgezogen. Er liegt auf einer Geschützlafette und ist in eine Fahne mit dem „Roude Léif“ eingehüllt. Vor dem Sarg gehen die Militärmusik und Mitglieder des Klerus, mit an ihrer Spitze Erzbischof Jean-Claude Hollerich. Hinter dem Sarg folgt die großherzogliche Familie. Es ist sicherlich kein leichter Gang, doch die Hinterbliebenen stützen sich gegenseitig. Dies zeigt sich beispielsweise daran, dass sich das großherzogliche Paar fast während des gesamten Marches an den Händen hält.



Die Trauergäste in der Kathedrale verfolgen den Zug über zwei an Säulen befestigte Monitore. Dies ohne Ton, denn kurz vor 10 Uhr setzt auf einmal Orgelmusik ein, was alle Anwesenden in eine noch andächtigere Stimmung versetzt. Um 11.15 Uhr mischt sich in diese jedoch ein Knall. Dies wird sich in den darauffolgenden Sekunden noch 20 Mal wiederholen. Die 21 Salutschüsse vom Kanounenhiwwel sind nämlich noch in der Kathedrale zu hören. Wenige Minuten später wird dann das Nordtor der Kirche geöffnet.



Die letzte Etappe des Abschieds hat begonnen



Während die Klänge der Militärmusik bereits von der Rue Notre-Dame in das Innere des Gotteshauses getragen werden, sehen die Gäste auf den Bildschirmen, wie die zwölf Träger, jeweils sechs Polizisten und Soldaten, den Sarg von der Geschützlafette heben und in Richtung Kathedrale tragen. Einer nach dem Anderen erhebt sich und die Blicke wandern zum Eingangstor. Beim Einzug des Trauermarches ertönt der „Wilhelmus“ und den Anwesenden wird klar, dass die letzte Etappe des Abschieds von Großherzog Jean begonnen hat. Ihre Ehre erweisen sie dem Dahingeschiedenen auf unterschiedliche Weise. Während einige das Haupt neigen, bekreuzigen sich viele beim Vorbeiziehen des Sarges.



Ein Gottesdienst im Zeichen von Grand-Duc Jean



Bei seiner Begrüßungsansprache drückt Erzbischof Hollerich seine Freude darüber aus, dass Großherzog Jean in seine Kathedrale zurückgekehrt ist und alle Anwesenden ihn auf seinem letzten Weg begleiten können. Der folgende, mehrsprachige Gottesdienst enthält viele Elemente, die auf das Leben des Monarchen verweisen. Allen voran das Vortragen der Fürbitten durch Mitglieder der großherzoglichen Familie, unter ihnen Erbgroßherzog Guillaume.



Auch die Musikauswahl ist eine Hommage an Grand-Duc Jean. Die Lieder „The flowers in the forest“ und „Highland Cathedral“ werden von zwei Mitgliedern der Irish Guards mit Dudelsäcken vorgetragen und verweisen indirekt auf seine Verbundenheit zu Irland und Großbritannien im Allgemeinen. Besondere Höhepunkte sind das Spielen der „Sonnerie Nationale und das Singen der „Heemecht“.



Am Ende bleiben vor allem zwei Dinge: die Erinnerung an einen einzigartigen Menschen und sehr viel Liebe.