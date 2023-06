Angriffslustig zeigten sich die Jonk Demokraten auf ihrem Nationalkongress. Ihnen ein Dorn im Auge: die grüne Wohnungsbaupolitik.

Politik 2 Min.

Jonk Demokraten

Liberale Jugend: Selbstbewusst in die Chamber-Wahlen

Ines KURSCHAT Angrifflustig zeigten sich die Jonk Demokraten auf ihrem Nationalkongress. Ihnen ein Dorn im Auge: die grüne Wohnungsbaupolitik.

Wer gewinnt, kann auch Einfluss einfordern, nach diesem Motto traten die Jonk Demokraten (JDL) auf ihrem Nationalkongress am Sonntag in den hauptstädtischen Rives de Clausen selbstbewusst auf.

Michael Agostini: „Wir fordern ein Recht auf Telearbeit“ Vor dem ersten digitalen Parteikongress der DP bezieht JDL-Präsident Michael Agostini Stellung zu den Folgen der Pandemie und den neuen Herausforderungen für die Jonk Demokraten.

Die Arbeit habe sich bezahlt gemacht, so JDL-Vizepräsident und Gemeindewahlkampfmanager Lou Linster: Mit 29 Sitzen, die von Jungen Liberalen bei diesen Gemeindewahlen erzielt wurden, davon zwei Bürgermeisterposten und vier Schöffen, fällt das Ergebnis in der Tat sehr gut aus: 2017 waren es noch elf Jonk Demoraten, die sich durchsetzen konnten und nur einer, nämlich Eric Thill in Schieren im November 2019, schaffte den Sprung auf den Bürgermeisterstuhl. 167 JDL-ler waren dieses Jahr zur Wahl angetreten, damit hat sich die Zahl derer, die an der Urne überzeugen konnten, fast verdreifacht. Lou Linster selbst ist in seiner Gemeinde Leudelingen Erstgewählter.

JDL-Präsident: Mietgesetz „gehört in die Mülltonne“

Entsprechend deutlich die Ansagen der Jugendpartei an die Mutterpartei, die mit Simone Beissel, Lydie Polfer, Gusty Graas und den ehemaligen JDL-Präsidenten Lex Delles und Max Hahn reichlich vertreten war. Wie bei den Gemeindewahlen darf ein Schwerpunkt für die Chamber-Wahlen als gesetzt gelten: bezahlbarer Wohnraum, damit auch junge Leute eine Chance haben, sich ihr (eigenständiges) Leben aufzubauen.

Die Jugend ist nicht zufrieden mit der bisherigen Wohnungsbaupolitik der Regierung, respektive vor allem nicht mit dem grünen Ressortminister: Das Mietgesetz, das Henri Kox im Herbst 2022 vorgelegt hatte und das ihm viel Kritik von allen Seiten einbrachte, „gehört nicht in die Chamber, sondern in die Mülltonne“, so ein kämpferischer Michael Agostini, der dafür Applaus bekam. Die Jonk Demokraten fordern das Innenministerium, die Landesplanung und den Wohnungsbau zu einem „Super-Ministerium“ zusammenzuführen, um so mehr Handlungsfähigkeit zu haben und beschleunigt bauen zu können.

JDL gibt das Tempo für Parlamentswahlen vor

Wie die Wohnungsbaukrise Parteigrenzen sprengt Politisch geht es nicht unterschiedlicher - und doch: Die akute Wohnungsbaukrise hierzulande bringt vier verschiedene Jugendorganisationen zusammen.

Nach den Wahlen ist vor den Wahlen. Auch dieses Mal wollen die Jungdemokraten das Tempo vorgeben: Sie haben ihr Wahlprogramm nahezu fertig und neben dem Dauerbrenner Wohnraum gehören eine beschleunigte Energieumstellung, aber auch die nicht umgesetzte Steuerreform, ein Recht auf Teletravail sowie schnellere Prozeduren zu ihren Hauptforderungen.

Michael Agostini, der in Esch/Alzette unter seinen eigenen Erwartungen blieb und lediglich Sechstgewählter seiner Liste wurde, ging aber nicht mit leeren Händen heim: Auf dem Kongress wurde er als Präsident und Lou Linster als Vizepräsident wiedergewählt. Dass die JDL-Spitze eine gewisse Männerdominanz vorweist, ist ihnen selbst aufgefallen: Eine der Schwerpunkte zumindest der Sektion Zentrum soll sein, Frauen in der Jugendorganisation und ihren politischen Ambitionen stärker zu fördern.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.